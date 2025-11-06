Fazzini: “Galloppa ci ha trasmesso entusiasmo. Abbiamo un’opportunità per ripartire”

06/11/2025 | 18:33:29

Fazzini è intervenuto a Sky Sport prima della sfida tra Fiorentina e Mainz: “Galloppa ci ha dato tanto entusiasmo. E’ stato subito positivo anche se non ha ovviamente in due giorni stravolto quello che già stavamo facendo. Ci ha dato tanta serenità e lo vogliamo dimostrare in campo. Noi ci siamo parlati e ci siamo detti cosa non andava. Oggi dobbiamo ripartire, fare una bella partita e ripartire poi anche in campionato. Giocare in Europa è sempre stimolante. E’ una grande opportunità per tutti”.

Foto: insta Fazzini