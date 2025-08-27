Fazzini: “La Fiorentina? Non potevo chiedere di meglio. Sulla conquista della Conference…”

27/08/2025 | 14:55:23

Jacopo Fazzini ha parlato della sua scelta di sposare il progetto Fiorentina. Il centrocampista italiano ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Conference League e sull’ambizione della Viola di poter raggiungere i vari obiettivi stagionali. L’intervento dell’ex Empoli ai microfoni di Sky Sport: “Mi piace giocare come mezzala e come trequartista. Ho ricoperto anche altri ruoli del centrocampo, ma mi piace partire largo e accentrarmi, tentare il dribbling”. Sulla Fiorentina: “È sempre stato il mio sogno vestire questa maglia. È stato gratificante, sono stato accolto come se fossi sempre stato parte del gruppo. Non potevo chiedere di meglio. Non vedo l’ora di giocare al Franchi, davanti ai nostri tifosi”. Sul gruppo: “Siamo tanti ragazzi giovani, italiani. Questa cosa aiuta all’interno del gruppo. Siamo molto uniti e credo che questo sia molto importante. Ho scelto la Fiorentina al di là di questo aspetto. Come vi ho detto, era il mio sogno. Nazionale? Vedremo, sarebbe una bella soddisfazione. Come ha detto Kean, la Fiorentina è una grande famiglia. Viviamo in un centro sportivo incredibile. Siamo tutti molto contenti di essere qua. Non rimane che dare il massimo e dimostrarlo sul campo”. Sulla Conference League: “Favoriti in Conference? Sicuramente siamo forti, tra le favorite. Deve essere un obiettivo, uno stimolo, non un peso. Faremo di tutto per raggiungerlo”.

Foto: Instagram Fazzini

