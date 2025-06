Fazzini day: inizia l’avventura con la Fiorentina

25/06/2025 | 12:10:49

Giornata di visite mediche per Fazzini, che inizia ufficialmente la sua avventura con la Fiorentina. Dopo gli esami a Roma, il calciatore partirà alla volta di Firenze dove nel primo pomeriggio è atteso al Viola Park per mettere nero su bianco l’accordo con il suo nuovo club ed iniziare ufficialmente la nuova avventura. Il centrocampista ha raccolto 76 presenze con la maglia della toscana, nella scorsa stagione è anche andato in rete 4 volte e si appresta a dare una grossa mano alla futura squadra di Pioli.

Foto: Sportitalia