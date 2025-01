Fazzini pensava di essere già della Lazio. Gli scenari

Jacopoè destinato a lasciare l’a meno clamorose sorprese, il rapporto è compromesso. Venerdì all’ora di pranzo vi abbiamo anticipato la mancata convocazione in vista della delicatissima partita di ieri a, chiara conferma che il mercato fa la differenza anche nelle valutazioni del diretto interessato. Nella notte tra il 31 e il 1 gennaio avevamo ribadito, dopo quanto anticipato il 23 dicembre , che laavrebbe fatto una proposta entro venerdì scorso. L’offerta è stata fatta giovedì, tra i 10 e i 12 milioni (non si andrà oltre e la cifra dipenderà anche dalle modalità di pagamento) ben oltre la situazione legata all’indice di liquidità. Fazzini vuole la Lazio con forza, se dicessimo solo la Lazio andremmo incontro a rischi perché si può davvero pensare una cosa e poi dipende da altro. Ma il suo sì è convinto perché crede di poter aver maggior spazio rispetto ad altre soluzioni. Probabilmente pensava di essere già della Lazio, quando non chiudi una trattativa ti esponi sempre a rischi di ogni tipo. Sempre il 23 dicembre avevamo aggiunto che nelle settimane precedenti c’era stato un sondaggio del. È possibile che il gradimento die di chi fa il mercato persia rimasto, ma deve tramutarsi in una proposta convinta e definitiva. E fin qui nulla. Intanto la Lazio si è mossa e ha messo per ora in stand-by le altre soluzioni già raccontate. Se fosse dipeso da Fazzini sarebbe arrivato a Formello già giovedì o venerdì scorso, adesso bisogna chiudere per evitare qualsiasi tipo di spiffero. Lo scambio dei documenti è l’unica cosa che conta…