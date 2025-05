Fazzini ai tifosi: “Vi chiedo scusa, anche se so che forse non basta. Empoli tornerÀ”

30/05/2025 | 22:05:26

Il centrocampista offensivo dell’Empoli, Jacopo Fazzini ha postato sui social un saluto alla piazza di Empoli e le scuse, per non essere riuscito ad evitare la retrocessione.

Queste le sue parole: “Mi sono preso un paio di giorni perché le emozioni sono state tante. Tutti sapete quanto sono legato ad Empoli e quanto ci tenevo a salvare questa squadra. È una delusione che resterà con me, in silenzio, ma ben presente.

Ho voluto tutti anche per l’ultima partita, anche mia sorella, li affianco a me, ci credevo.

Ho messo dentro ogni energia, ogni pensiero, ogni scelta. Non ce l’ho fatta. E questo mi pesa tanto. Perché questo club, questa gente, meritava davvero un finale diverso, e noi non siamo riusciti a darglielo. Vi chiedo scusa, anche se so che forse non basta. Empoli tornerÀ”.

Foto: Instagram Empoli