Fazio: “Ripenso spesso al mio errore contro il Liverpool, avevamo fatto una grande gara”

Intervenuto in diretta Instagram sul profilo ufficiale della Roma, il difensore argentino Federico Fazio ha risposto alle domande dei tifosi: “Il mio idolo? Mi piaceva tanto Batistuta. Un altro idolo per me è Riquelme, sono tifoso del Boca e ho avuto la fortuna di giocare con lui nel 2008 alle Olimpiadi, è stato un sogno. L’attaccante più difficile da marcare? Non solo un attaccante, ho giocato una partita a Siviglia nel 2007 contro l’Arsenal. Perdemmo 3-0 pur avendo una grandissima squadra ma in quella partita loro praticamente hanno giocato senza punte ma hanno disputato un match incredibile, tutta la squadra ci mise in difficoltà. Il mio lancio a Dzeko contro il Chelsea? In allenamento si prova tutto, soprattutto ora che il calcio è molto tattico e studiato. Gioco da tanto con Edin e ormai lo conosco bene. Mi ricordo anche un altro lancio fatto a Negredo con il Siviglia. Stesso lancio, ma prese la traversa e di quello non si ricorda nessuno. Il gol nel derby? Nel momento in cui la palla entra tiri fuori tutte le emozioni che hai dentro e nei derby è tutto moltiplicato per cento. Un errore a cui ripenso? All’andata contro il Liverpool, è stata la peggiore. Abbiamo fatto una Champions grandissima e poteva essere diversa. Al ritorno abbiamo fatto una grande gara. Rimane un sapore dolce e amaro.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma