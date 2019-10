Fazio: “Con Fonseca una Roma più compatta. Smalling e Mancini ottimi compagni”

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Wolfsberg: “In italia si sottovaluta l’Europa League? Anche in Inghilterra era così. Noi l’affrontiamo nel migliore dei modi. E’ una competizione bellissima che ti da l’accesso in Champions. Ci sono grandi squadre e non dobbiamo pensare che essendo la Roma arriviamo in finale e vinciamo. Non dobbiamo sottovalutare il Wolfsberg. Affrontiamo questa competizione con rispetto e con la voglia di vincerla. Fonseca? Mi piace il suo modo di giocare un calcio offensivo. Oggi ho la fortuna di averlo. Siamo una squadra più compatta ed equilibrata. La cosa più importante poi è vincere. Stiamo creando la nostra identità. Dobbiamo giocare per vincere ogni partita e competizione che disputiamo. Sarà importante vincere domani anche per questo. In difesa non c’è più Manolas? Noi giochiamo da squadra. Al di là di chi si ha come compagni. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro sempre. Dobbiamo difendere e attaccare in undici e non cambia se a fianco c’è Smalling o Mancini. Penso che lo scorso anno tutta la squadra ha faticato. Eravamo in difficoltà e non siamo andati bene come volevamo. Eravamo sempre indietro. Chiunque giocasse non cambiava nulla. Per fortuna quest’anno le cose sono diverse. Vedo una squadra totalmente diversa. Si respira un’aria diversa”.

Foto: Roma Twitter