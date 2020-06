Fazio: “Abbiamo la voglia di tornare a giocare in Champions”

Il difensore della Roma, Federico Fazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Le motivazioni sono alte, abbiamo voglia di ripartire. Ci siamo allenati a casa e poi a Trigoria. Siamo tornati tutti meglio rispetto a quando torniamo in ritiro dopo le vacanze. La gara secca contro il Siviglia sarà emozionante, è una sfida importante per noi. Ad agosto staremo anche meglio fisicamente.

Corsa Champions? Siamo a meno tre, ma ci crediamo fino all’ultima partita. Abbiamo dodici partite, sarà una grande sfida per noi. Abbiamo la voglia di tornare a giocare la Champions.

Le vicende societarie non ci distraggono. Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono distrazioni. Pensiamo solo a centrare la Champions e all’Europa League.”

Foto: Twitter ufficiale Roma