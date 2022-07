Fazio: “Abbiamo fatto un buon ritiro, vogliamo salvarci il prima possibile. La Roma? Si sta rinforzando molto”

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha fatto il punto sul ritiro dei campani, dopo il pareggio con il Galatasaray.

Queste le sue parole: “Ho visto una grande disponibilità da parte di ciascun ragazzo, il clima all’interno dello spogliatoio è sereno. Italiani, stranieri, vecchi e nuovi non c’è nessuna differenza: siamo in una fase di preparazione e manca tanto per raggiungere una buona condizione fisica, ma passo dopo passo ci stiamo avvicinando alle gare ufficiali e siamo consapevoli che caricare ora possa determinare tanto in futuro. Abbiamo un rapporto importante con il mister, ci sa trasmettere le sue idee al meglio”.