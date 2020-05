Favre: “Sapevo che il Paderborn non avrebbe tenuto i nostri ritmi. La protesta di Sancho? Non me ne ero accorto”

Intervistato da SKY Sport Deutschalnd al termine della gara vinta 6-1 conto il Paderborn, Lucien Favre, tecnico svizzero del Borussia Dormtund, ha commentato la prestazione dei suoi: “Abbiamo pressato molto, molto in alto. Non ho dovuto dire molto ai centrocampisti, tranne che il Paderborn non poteva tenere il nostro passo, che si sarebbero stancati. Non sapevo nulla della protesta di Jadon Sancho. Ho sentito dopo la partita.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund