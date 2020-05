Favre: “Anche il Bayern ha dei punti deboli. Hummels? Al 99% ci sarà”

Domani alle 18,30 andrà in scena il big match della 28esima giornata di Bundesliga, con il Borussia Dortmund che ospiterà il Bayern Monaco. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico giallonero Lucien Favre ha presentato la gara: “Tutte le squadre hanno punti di forza e di debolezza. Anche il Bayern. Abbiamo vinto contro di loro qui la scorsa stagione, abbiamo anche vinto contro di loro in Supercoppa. Giochiamo con un sistema diverso rispetto all’andata, abbiamo anche due giocatori in più come Emre Can e Haaland. Hummels? Ci sarà al 99%. Anche Witsel potrebbe farcela.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund