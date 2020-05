Favre: “Abbiamo meritato ampiamente. Con lo stadio vuoto riesco a farmi capire anche dagli stranieri”

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha commentato la vittoria della sua squadra ai danni del Woflsburg: “Abbiamo meritatamente vinto e dimostrato subito dopo l’inizio della partita che volevamo davvero vincere. Abbiamo controllato molto bene il primo tempo, ma non puoi farlo per oltre 90 minuti. Penso che sia positivo che i giocatori considerino di più l’allenatore, con lo stadio vuoto mi ascoltano di più. Prima, gli stranieri non mi capivano.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund