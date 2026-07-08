Favasuli, gli occhi della Serie A. E l’importanza del percorso

09/07/2026 | 00:15:06

Costantino Favasuli è un esterno destro interessante che a Catanzaro ha dimostrato di avere qualità indiscutibili. In Italia abbiamo l’abitudine di considerare giovane anche chi ha 20-22 anni, all’estero i giovani sono i diciassettenni, ma questa è la nostra mentalità. Non ci sono dubbi sul fatto che Favasuli abbia talento, ora bisognerà scegliere il percorso giusto permettendogli di giocare. Cagliari e Torino hanno sondato, magari si materializzeranno altri club, la Fiorentina avrà poco meno del 50 per cento in caso di cessione, le porte della Serie A possono spalancarsi.

FOTO: X Catanzaro