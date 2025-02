Fattore Milinkovic-Savic: il Torino si gode il suo para rigori

Ancora una volta, a fare la differenza in casa Torino è stato Milinkovic-Savic. La vittoria contro il Milan, infatti, è anche e soprattutto merito dell’estremo difensore che, nel momento più importante della gara, ha neutralizzato il rigore parato da Pulisic. Ma il portiere del Toro non è di certo nuovo a interventi del genere. In questa stagione Vanja ha parato ben 4 rigori dei 5 subiti dal club granata. Dunque, si tratta di una vera e propria certezza per Vanoli che sa di poter contare, oltre che su un grande para rigori, anche su un calciatore di assoluta affidabilità tra i pali.

FOTO: Instagram Milinkovic-Savic