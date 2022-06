Fattore Asensio per la Spagna: nessuno meglio di lui nell’era Luis Enrique, ecco perché

Protagonista di un’ottima partita questa sera contro la Repubblica Ceca, Marco Asensio continua a dimostrare di essere tornato quello del pre-infortunio al crociato. La duttile ala della Spagna ha servito un assist e, come apprendiamo da Opta, è diventato il calciatore con più passaggi vincenti durante l’era di Luis Enrique come CT delle Furie Rosse (7, così come Jordi Alba).

Foto: Twitter Real Madrid