Fassone rivela: “Provai a riportare Ancelotti al Milan. Ecco cosa mi rispose”

Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Marte svelando il tentativo in passato per riportare Carlo Ancelotti al club rossonero: “È vero, andai a trovarlo a Monaco per capire la sua situazione, ma lui aveva un altro anno di contratto col Bayern e da grande professionista mi rispose che avrebbe terminato questa esperienza in Germania. Avevo però percepito che aveva voglia di Italia ed ero sicuro che sarebbe ritornato”, ha chiuso Fassone.

Foto: Twitter ufficiale Napoli