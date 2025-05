Farris (vice Inzaghi): “Vincere per continuare a sperare. Turnover? Non volevamo rischiare chi ha dato tanto col Barça”

03/05/2025 | 20:45:06

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi oggi squalificato, ha parlato ai microfoni di Skyprima della gara tra la sua Inter e l’Hellas Verona, che arriva dopo la vittoria del Napoli a Lecce: “Cambia che dobbiamo vincere per tornare a tre punti, altrimenti non possiamo continuare a sperare. Non dipende da noi, possiamo solo rimanere agganciati”.

Infine, sui dieci cambi rispetto al barcellona: “In questo periodo abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali, non volevamo rischiare chi ha dato tanto a Barcellona. D’altra parte ci aspettiamo un’ottima prestazione da chi giocherà dall’inizio”.

Foto: Twitter Farris