Farris: “Un punto che ci va benissimo, anche se un pizzico di rammarico lo abbiamo”

Massimiliano Farris a DAZN dopo il pareggio di Napoli: “Il secondo tempo la dice lunga sul valore della nostra squadra. L’episodio del rigore ci ha messo sotto, il Napoli col proprio pubblico ci ha messo sotto e sono una grande squadra. Abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla: abbiamo spento l’entusiasmo dei giocatori in campo e del pubblico. Ci va benissimo un punto anche se un pizzico di rammarico c’è: non scordiamo che abbiamo giocato il derby, loro hanno avuto tutta la settimana. L’episodio del rigore non vogliamo discuterlo assolutamente, ma siamo venuti fuori grazie alle nostre qualità. Lautaro? Il talento c’è e il tempo è dalla sua, è un ’97. Si è guadagnato questa posizione nell’Inter: tra le sue capacità migliori ci sono i gol in acrobazia, affinerà la conoscenza con Edin ma il tempo è dalla sua. Lavora con grande determinazione, sente la maglia ed è uno dei nostri capitani in campo”.