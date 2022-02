Simone Inzaghi squalificato, in panchina ci sarà Massimiliano Farris. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN: “Partita importante ma non decisiva, perché mancano ancora molte partite. Dimarco, è un anturale avvicendamento con D’ambrosio. In panchina ci sono tanti che possono aiutarci in corso. All’andata Ranocchia ha fatto una grande partita contro Osimhen.”

FOTO: Twitter Inter