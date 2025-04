Farris: “Calo di energie fisiche e mentali. Bastoni? Nulla di grave”

Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa del Parma.

Queste le sue parole: “Dovremo analizzarla con i ragazzi. Appena abbiamo allentato la concentrazione abbiamo preso gol. Nel primo tempo eravamo bene in campo nella ripresa abbiamo commesso qualche disattenzione. Veniamo da tante gare impegnative e in questo momento non siamo riusciti a trovare le energie mentali e fisiche per contenere i nostri avversari. E questo non deve succedere”.

Questa è la 46° partita stagionale dell’Inter. Era necessario intervenire in quella maniera con i cambi in vista del futuro?

“Noi prepariamo partita per partita. Poi è chiaro che ci sono giocatori che potevano avere scorie dal derby, abbiamo tante partite e stiamo giocando molto. Non sono i cambi che hanno cambiato la partita ma è il Parma che ha fatto del suo meglio per riaprirla. Non dovevamo concedere quella scintilla per riaprire la gara”.

Possibile che con tante gare sia così difficile mantenere un certo ritmo durante la gara? “L’input che avevamo dato a fine primo tempo era di ripartire forte. In realtà nei primi 10 minuti non era successo nulla. Dovevamo essere più bravi a non concedere quel lampo che ha riaperto la gara. Il grande merito che ha questa squadra è che riesce a focalizzarsi gara su gara”.

Questo pareggio lascerà delle scorie? E come sta Bastoni?

“Quando ci sono così tante partite è normale che succedano queste cose. Per Bastoni non dovrebbe essere nulla di grave. Ora testa al Bayern Monaco e cercheremo di dare il 100% per questa gara”.

Foto: sito Inter