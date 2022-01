Farris: “Abbiamo provato a fare la partita. Rammaricati per qualche occasione non sfruttata”

Simone Inzaghi era senza voce dopo la gara contro l’Atalanta. A commentare lo 0-0 in casa Inter, il vice allenatore Massimiliano Farris che ha parlato a Dazn.

Queste le sue parole: “Abbiamo provato a fare una costruzione dal basso per creare spazi e far tenere qualche pallone in più agli attaccanti. Venivamo da 120 minuti, contro una Juve che ha giocato una gara molto fisica, Non era facile poi trovarsi davanti l’Atalanta. Siamo soddisfatti, rispetto per la prova dell’Atalanta, ma c’è anche rammarico per qualche occasione non sfruttata”.

Sul modo di giocare: “Al momento teniamo per tanti minuti il possesso, che non è mai sterile. Abbiamo già avuto degli adattamenti in stagione, come portare avanti i braccetti di difesa. Per ora viaggiamo sulle nostre sicurezze che sono tante. Siamo felici del percorso fatto fino ad ora: ci sono tante squadre lì ma anche noi stiamo facendo bene”.

Sy Dybala : “Ho sentito le dichiarazioni di Marotta, sono questioni che riguardano la dirigenza. Noi abbiamo grande rispetto per i nostri attaccanti”.

