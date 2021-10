Farris: “Abbiamo fatto quello che era stato preparato. Lautaro meritava un gol”

Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l’Empoli: “Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con Inzaghi. Abbiamo fatto ciò che c’era da fare, giocando nel modo in cui ci eravamo preparati: siamo stati bravi a gestire la palla e a far correre i nostri avversari da una parte all’altra. I gol di D’Ambrosio e Dimarco sono in più rispetto a quelli che ci si aspettano abitualmente da giocatori come Dzeko e Lautaro: mi dispiace che quest’ultimo non sia riuscito a segnare, lo avrebbe meritato. Stasera abbiamo fatto qualche cambio perché tra pochi giorni avremo un’altra partita importantissima prima della Champions League: tutti i ragazzi si fanno trovare pronti, è giusto che tutti tengano all’obiettivo e spingano dalla stessa parte”.

