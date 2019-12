Farkas: “Ho avuto un ictus, pensavo di morire. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi”

Patrick Farkas, terzino del Salisburgo classe 1992, non gioca una partita di calcio dallo scorso 5 ottobre. A pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Napoli, il giocatore era crollato a terra in allenamento ed oggi, in una commovente intervista rilasciata ai canali del club ha confessato cosa gli è accaduto: “Non voglio nascondermi, voglio che si sappia cosa è successo. Ho avuto un coagulo di sangue nel cervello. Non ricordo nulla di quel momento, sono rimasto 20 minuti a terra durante una sessione di allenamento e pensavo che sarei morto. Per fortuna, grazie alle cure ricevute, le cose sono andate per il meglio e presto potrò ricominciare ad allenarmi“.

Futuro

“Voglio lasciarmi tutto alle spalle. Ho fatto delle ricerche ma non ho trovato nessun caso analogo al mio. Voglio lanciare un appello a chiunque si sia trovato in questa situazione: contattatemi, così potrò aiutarvi”.

Foto: Instagram