Farioli: “Tante voci sul mio futuro, devo trovare un club disposto a lottare insieme”

20/05/2025 | 14:05:31

Intervistato da Ziggo Sport, Farioli ha parlato dell’addio all’Ajax, tornando a commentare le voci di mercato: “Ci sono tante voci e indiscrezioni, ma la verità è che ho appena terminato questa esperienza. Non mi interessa quanto sia grande il prossimo club. All’Ajax non contava il marchio o il logo, ma il modo di fare le cose. L’anno scorso è stato il passo giusto nella mia carriera. Ora vedremo quale sarà il prossimo e quando arriverà… Devo trovare un club disposto a lottare insieme per qualcosa”.

Foto: Instagram Ajax