Farioli si presenta al Porto: “La tattica è importante, ma la mentalità e l’unione fanno la differenza”

06/07/2025 | 23:49:38

Francesco Farioli, neo allenatore del Porto con un contratto fino al 2027, si è presentato ai tifosi parlando della sua filosofia e degli obiettivi per la prossima stagione. Il tecnico italiano, ex Ajax, punta a guidare i Dragoes nella lotta contro Benfica e Sporting Lisbona. “Siamo appassionati e un po’ ossessivi in quello che facciamo — ha detto Farioli —. La mentalità e l’unione vengono prima di tutto. Non possiamo tornare a casa con il rimorso di non aver dato tutto”. Farioli ha spiegato che il suo calcio è una questione di “gusto”, un gioco coraggioso e propositivo, fedele alle sue idee e con la voglia di essere protagonista in ogni partita. “La tattica è importante, ma la mentalità e l’unione fanno la differenza”, ha sottolineato, evidenziando come la dedizione e l’impegno siano per lui valori imprescindibili.

Foto: Instagram personale