Farioli sbanca Eindhoven e gioisce: “Volete un titolo? Abbiamo battuto due volte il PSV”

Impresa dell’Ajax che sbanca anche Eindhoven e porta a 9 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Farioli non sta nella pelle e dichiara: “Abbiamo 67 punti e dobbiamo andare avanti, possiamo ancora guadagnarne 21. Oggi abbiamo avuto il controllo anche sui piccoli dettagli. Volete un titolo? Ve lo do: abbiamo vinto due volte contro il Feyenoord e due volte contro il PSV, un grande successo per questo gruppo di giocatori. È l’unica cosa che ci darò oggi”.

Foto: sito Ajax