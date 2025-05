Farioli lascia l’Ajax: da giorni ci sono tracce anche sul Tottenham

Il futuro di Francesco Farioli è tutto da scrivere. Dopo aver perso l’Eredivisie, il tecnico italiano ha lasciato la guida dell’Ajax. E, da giorni, il suo nome è entrato in orbita Tottenham. Infatti, come riportano i media inglesi, ad Ange Postecoglu potrebbe non bastare vincere l’Europa League (contro il Manchester United) per salvare la stagione. E Fabio Paratici, terminata la squalifica di due anni e mezzo per le finte plusvalenze ai tempi della Juventus, avrebbe individuato proprio in Farioli il nome da cui ripartire.

Foto: Instagram Ajax