Farioli: “La Serie A? Al momento non ci penso. Mi preparo per la seconda stagione al Porto”

20/05/2026 | 21:52:24

Francesco Farioli, allenatore del Porto, ha parlato a margine di un evento sul suo futuro.

Queste le sue parole: “Sinceramente oggi non è qualcosa su cui penso molto. La cosa curiosa è che in questa stagione non sono mai tornato in Italia, nemmeno durante le pause delle nazionali o nei pochi giorni liberi. La mia vita si è completamente modellata attorno al mio lavoro e vivere all’estero per tanti anni è stata un’esperienza umana e professionale incredibile. Forse la vera notizia è un’altra: mi preparo a iniziare la mia seconda stagione consecutiva nello stesso club. A Nizza e ad Amsterdam le esperienze sono durate una sola stagione, per una mia scelta precisa. Qui al Porto si è creata una connessione molto forte con il presidente André Villas-Boas. Abbiamo una grande sintonia nel modo di intendere il calcio, nel modo di sviluppare un progetto e nel tipo di visione che vogliamo costruire. Proprio per questo, onestamente, oggi faccio molta fatica a immaginarmi in un club diverso dal Porto”

Foto: Instagram Ajax