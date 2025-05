Farioli: “Il mio futuro? Conta quello dell’Ajax, da domani ne parleremo”

18/05/2025 | 18:48:31

Il tecnico dell’Ajax Farioli ha parlato a ESPN al termine dell’ultima giornata che ha incoronato il PSV campione d’Olanda: “Penso che se guardate quello che abbiamo fatto oggi, l’amore per questo club è qualcosa che ci sarà sempre. È unico. La mia carriera da allenatore finora è breve, ma quello che questa squadra mi ha dato e che rappresenta è unico. Almeno per me, significa tutto. Amo girare pagina e parlare del futuro, permettetemi di rimanere in questa giornata, piena di emozioni. Del futuro si parlerà da domani mattina”.

Foto: Instagram Farioli