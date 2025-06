Farioli, il giramondo verso il Porto: l’Italia può aspettare dopo le esperienze in Turchia, Francia e Olanda

Farioli il giramondo si appresta a vivere una nuova grande avventura, questa volta sulla panchina del Porto. Record ha svelato come l’accordo tra le parti sia ormai in dirittura d’arrivo, una nuova avventura per il tecnico, che dopo le esperienze in Turchia con Alanyaspor e Fatih Karagumruk abbiamo poi trovato sulle panchine di Nizza e Ajax. E dopo le esperienze da preparatore dei portieri con Benevento e Sassuolo manca ancora all’appello l’avventura alla guida di un club di Serie A, ma considerato che parliamo di un classe 1989, il futuro può attendere. Adesso lo attende il Porto.

Foto: Instagram Ajax