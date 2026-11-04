Farioli: “Ho riportato il calcio offensivo al Porto, ma sappiamo anche soffrire”

05/11/2026 | 00:03:24

Le parole di Farioli a Sky Sport: “Avevo chiesto di dare seguito alle prestazioni che avevamo fatto ma con un po’ più di convinzione e fiducia, era nelle piccole cose che si poteva decidere la partita. A parte qualche errore, siamo stati bravi ad andare palla su palla, attaccare a testa bassa e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per giustificare questa vittoria. Negli ultimi due anni la squadra ha cambiato tanto, ma qui il calcio offensivo e di duelli fa parte del sangue e della storia del Porto: noi abbiamo cercato di riportare quello, di rimetterci quella determinazione e quella forza che ora ci stanno premiando. Sappiamo soffrire, sappiamo essere belli quando serve ma anche umili e lavoratori nei momenti duri: questo mi rende orgoglioso dei ragazzi, ma ora è comunque tempo di pensare al campionato, abbiamo una trasferta complicata. Siamo partiti forte, tanto che abbiamo avuto tante occasioni sin dall’inizio. Abbiamo poi sbloccato la gara su palla inattiva e avuto parecchie situazioni che potevano indirizzare il confronto, ma aver concesso 6-7 minuti a una squadra forte come il Napoli ci ha puniti subito”.

FOTO: Instagram Porto