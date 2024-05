“Sarà ancora l’allenatore del Nizza la prossima stagione?”. Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint-Germain, il tecnico del Nizza, Francesco Farioli, ha così risposto alla domanda: “Ho già dovuto rispondere più volte a questa domanda. L’importante non sono io, è la squadra. Vogliamo solo finire la stagione nel miglior modo possibile”.

Foto: Instagram Nizza