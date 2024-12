Farioli: “Felice della prestazione. Avremmo meritato qualcosa in più. La Lazio è in un momento magico”

Francesco Farioli, allenatore dell‘Ajax, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio.

Queste le sue parole: “E’ mancata precisione, abbiamo visto tante partite della Lazio e sono d’accordo che sia stata quella in cui hanno sofferto di più. Giocavamo contro una squadra in grande fiducia, con organizzazione, qualità e forza fisica impressionante. I ragazzi hanno fatto una partita di assoluto spessore, di alto livello, meritavamo qualcosa in più”.

A che punto è nel suo percorso? “Penso che siamo parecchio più avanti rispetto a dove pensavamo di essere, non abbiamo fatto mercato in entrata ed abbiamo dovuto vendere, la priorità è sistemare i conti qua. Siamo in un momento in cui ci è mancata la vittoria nelle ultime 3, ma fra prestazione e risultati siamo nella situazione nella quale volevamo essere”.

Che impressione le ha fatto la Lazio ed il calcio italiano? “La Lazio è in un momento magico, tutto gira bene per loro ora, anche grazie alla positività che c’è nel loro gruppo. Sono in corsa su tutti e tre i fronti. Per il calcio italiano penso che la Lazio stia rappresentando a meglio il calcio italiano in giro per l’Europa”.

