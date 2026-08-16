Farioli duro verso l’avvocato di Mora: “Non sa se il suo assistito sia la prima, seconda o terza scelta”

16/08/2026 | 11:21:45

Francesco Farioli, allenatore del Porto, ha risposto alle parole dell’avvocato di Rodrigo Mora che, qualche giorno fa, aveva detto: “Vi assicuro che il ragazzo sta soffrendo per questa situazione. Non vorrei essere in lui. Rodrigo Mora vuole lottare e giocare, si è ritrovato ad essere la terza scelta di Farioli. L’operazione alle condizioni che vuole il Porto è praticamente impossibile, solo Mendes può ottenere 50 milioni per una riserva. Spero la situazione si sblocchi presto”.

La risposta di Farioli: “Ho letto anche i commenti. Alla gente piace creare narrazioni. Questa persona, proprio per non dare adito a speculazioni, non mi ha mai parlato, non sa se Rodrigo sia la prima, la seconda o la terza opzione. Questo genere di cose non aiuta nessuno. Quando una persona vicina parla e prende certe posizioni, non mette in buona luce la persona di cui dovrebbe prendersi cura. Rodrigo Mora è stato al centro delle discussioni fin dalla scorsa stagione, soprattutto nella prima metà. C’è la voglia di creare una narrazione e una storia. Io sono qui per scegliere gli 11 titolari e chi far entrare. Quando hai giocatori come Gabri e Rodrigo nella stessa posizione, è un privilegio e devi prendere delle decisioni. Rodrigo ha giocato quasi 2000 minuti la scorsa stagione e Gabri più o meno altrettanto. Quello che abbiamo fatto per loro, lo abbiamo fatto anche per gli altri, e tutti lo hanno accettato. In questo club e in questo gruppo in particolare, il collettivo è la priorità, perché credo davvero che non ci sia niente di più grande del Porto”.

Foto: Instagram Porto