Farioli 1° con l’Ajax: “L’obiettivo è qualificarci in Champions. Restiamo calmi”

Francesco Farioli, allenatore dell’Ajax, ha parlato a fine gara dopo la vittoria in campionato e il primo posto in classifica: “Non abbiamo tempo per pensare agli altri. Dobbiamo vincere le partite, qualificarci per la Champions League. Sono contento della partita e del risultato. Abbiamo tanto da festeggiare. Davy Klaassen ha segnato il suo centesimo gol con l’Ajax, ci sono stati degli esordienti, il contributo di Steven Berghuis, un’altra porta inviolata. È una giornata piena di aspetti positivi. Ma dobbiamo anche restare calmi e realisti. Tra quattro giorni giocheremo di nuovo in Europa”.

Foto: sito Ajax