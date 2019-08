Farias al Lecce, tutto confermato. Il club annuncia: “Accordo raggiunto con il Cagliari”

Diego Farias al Lecce, tutto confermato. Una trattativa lunga e anticipata in esclusiva lo scorso 7 giugno, ora c’è anche il comunicato del club salentino che annuncia l’accordo con il Cagliari. Tempistiche e formula rispettate: domani il brasiliano raggiungerà Lecce per sostenere le visite mediche, operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto (7 milioni la valutazione complessiva) in caso di salvezza. Di seguito il la nota ufficiale: “L’US Lecce spa comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Cagliari Calcio Spa ai fini dell’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Farias da Silva, con il consenso del calciatore. L’accordo prevede un diritto di opzione in favore dell’US Lecce unitamente all’obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Il calciatore sarà presentato ufficialmente all’esito dell’espletamento delle formalità di rito”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari