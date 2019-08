Farias al Lecce: confermata la tempistica. E anche la formula

Diego Farias al Lecce, questione di qualche giorno. Dopo un lungo inseguimento e l’assalto partito a sorpresa, come raccontato due mesi fa, adesso siamo alla svolta. Tra lunedì e martedì verrà completata l’operazione con il Cagliari, il Sassuolo è ormai alle spalle e non ci sono altri club italiani su Farias. Confermata anche la formula: prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, la valutazione complessiva è tra i 6-7 milioni, ma questi sono dettagli che verranno risolti entro martedì. Il Lecce ha annunciato dell’Orco, sta per annunciare Rispoli e ha praticamente chiuso per Farias.

Foto: Twitter Cagliari