Farias: “A Cagliari per fare punti. Mi chiamo Diego in onore di Maradona”

Diego Farias, attaccante dello Spezia, ha parlato a Sky Sport poco prima della gara contro il Cagliari:

“Ci sono tante assenze? Noi rimaniamo con i piedi per terra, cercheremo di portare a casa i punti.

Maradona? Ci dispiace, il mio nome è per lui. Sarà una partita importante per noi”.

