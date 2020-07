Fares, il Torino da avversario. Pensando a un possibile futuro granata

Vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti come Mohamed Fares sia un nome un grande evidenza nella lista di Davide Vagnati, nuovo direttore sportivo del Torino. Ci sono stati contatti continui e incontri, la valutazione è di almeno sette milioni più bonus (per la Spal sarebbe anche più alta), la Fiorentina ci ha provato, l’Inter lo aveva apprezzato e quasi preso prima dell’infortunio. Oggi ci sarà Spal-Torino, magari un’occasione in più per parlarne, Fares (che dovrebbe partire dalla panchina) resta in orbita granata.

Foto: profilo twitter Spal