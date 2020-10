Fares, ecco l’erede di Lulic: «Colpito dall’interesse dal club verso di me»

Mohamed Fares ha parlato per la prima volta da neo calciatore della Lazio. «Sono stato colpito dall’interesse mostrato dal club nei miei confronti. Poi anche dal centro sportivo e dall’attenzione rivoltami dai miei nuovi compagni». In biancoceleste ricomporrà con Lazzari la coppia di esterni già apprezzata alla Spal. «Il mio ruolo naturale è il quinto di sinistra – ha spiegato – Lazzari? L’ho chiamato, certo, ci siamo sentiti». Intanto Fares è pronto a raccogliere l’eredità di Senad Lulic, storico capitano della squadra alle prese con problemi fisici. «Mi farò trovare pronto in ogni occasione e darò il massimo in ogni partita. Ci vorrà un po’ di tempo per ambientarmi e conoscere i nuovi compagni e il mister. Ma ce la faremo».

Foto: Twitter Lazio