Fares, che sfortuna: si rompe nuovamente il crociato in allenamento

Mohamed Fares da pochi giorni è diventato un nuovo esterno sinistro del Torino (in prestito dalla Lazio) dopo una lunga trattativa. Ma deve fare i conti con la sfortuna, si è rotto nuovamente il crociato in allenamento (era accaduto già ai tempi della Spal). Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo”.

FOTO: Instagram personale