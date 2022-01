Fares al Torino: tutto ok, anche per i più diffidenti

Mohamed Fares va al Torino. Una notizia annunciata in tempi non sospetti e dedicata a chi ci aveva messo tutta la diffidenza di questo mondo, parlando di operazione non soltanto bloccata ma addirittura saltata. Ci sembra di ascoltare le parole di Benzema, storia di qualche anno fa… Scherzi (ma non troppo) a parte, era normale che saremmo arrivati a un epilogo del genere. Operazione in prestito con diritto di riscatto da poco più di 5 milioni, che poi il Genoa rilevi Calafiori (promesso a suo tempo al Cagliari) in prestito dalla Roma è un dettaglio anche importante ma che nulla toglie al particolare che per Fares al Torino era solo questione di tempo. Senza Calafiori si sarebbe trovata un’altra soluzione, la cosa più importante è che l’esterno di proprietà della Lazio andrà da Juric secondo previsioni.

FOTO: instagram fares