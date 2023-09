Fares: “A Roma tanta pressione. Qui al Brescia per riconquistare l’Algeria”

Dopo numerose stagioni non fortunate, Fares prova a ripartire dal Brescia. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da Bresciaingol.com: “A Roma c’è tanta pressione, anche perché si giocano più partite. Poi ci sono le radio romane che sono molto influenti. Questa estate ho fatto bene, ma poi ho deciso che volevo giocare di più, ho bisogno di sentirmi importante, alla Lazio avevo paura di giocare poco. Sarri mi aveva detto che non sarei stato un titolare fisso e ho preferito andare via. L’impatto a Brescia è stato bello, possiamo raggiungere quello che vogliamo. La lunga assenza dai campi un po’ ti condiziona, ma ti fa diventare più forte per allenarci sempre meglio. I brutti pensieri mi sono arrivati la seconda volta che mi sono rotto il crociato, era normale, ma ho la fortuna di fare uno sport bellissimo, non si può mollare. I primi mesi dopo quel nuovo infortunio sono stati durissimi. Preferisco giocare a cinque, ma va bene anche la linea a quattro. Sono venuto qui anche per riconquistare la maglia dell’Algeria visto che prima del secondo infortunio ero convocato regolarmente, poi a gennaio c’è anche la Coppa d’Africa. Ma ora penso solo al Brescia“.

Foto: Instagram Brescia