Faraoni sta lasciando il ritiro del Verona, la Fiorentina lo aspetta. Le ultime su Doig

Davide Faraoni sta lasciando il ritiro del Verona. L’Hellas sarà impegnata domani alle 18 in una delicatissima sfida salvezza contro l’Empoli, ma il terzino tra poco sarà in viaggio per Firenze. Come anticipato nel pomeriggio, è stato raggiunto un accordo con il club viola in prestito con diritto di riscatto, dopo i rumors segnalati nei giorni scorsi. Le ultime su Doig: l’Olympique Marsiglia è fortemente interessato, nostra esclusiva di tre giorni fa, ma deve ancora raggiungere gli accordi con il Verona. Anche stamattina il Sassuolo ha continuato a informarsi, mentre il Torino – da sempre sulle tracce di Doig – per ora non è uscito allo scoperto. E al momento Doig è un potenziale titolare per la sfida di domani, ma ovviamente il mercato può fare la differenza.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona