Faraoni spiega l’addio al Verona: “Rapporto ormai logoro. Futuro? Attendo una chiamata”

01/07/2025 | 17:51:14

Marco Faraoni ha lasciato il Verona nella giornata di ieri per la scadenza del contratto. L’esterno dell’Hellas ha così parlato a L’Arena spiegando i motivi dell’addio: “Come mi sento? Male, perché per me Verona e la squadra sono stati una storia d’amore molto intensa. Arrivai a gennaio e fummo promossi. La società non mi ha dato nelle ultime due stagioni la possibilità di dimostrare che qualche gara in A avrei ancora potuto farla. Ne ho preso atto con dispiacere perché amo Verona e i suoi fantastici tifosi. L’addio? Forse ormai il rapporto era logoro, Dopo lo spareggio a Reggio Emilia con lo Spezia, qualcosa è cambiato. Lo dico senza polemiche. Forse stava finendo un ciclo. Però, quella gara con il mio salvataggio sulla linea di mano e Montipò che para il rigore è stata fantastica”, sottolineando che sono stati soprattutto i tifosi a sostenerlo nei momenti duri.

Infine sul suo futuro: “Mi sento bene, ho già ripreso ad allenarmi da solo. Sono in attesa di una chiamata. Non mi interessano né soldi né categoria. Conta il progetto”.

Foto: X Verona