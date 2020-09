Faraoni: “L’anno scorso un campionato stupendo. Iniziare con la Roma per capire chi siamo”

Ha parlato su Hellas Verona Channel Marco Faraoni:”Il mio primo anno è mezzo con la maglia dell’Hellas è stato vincente e intenso. All’inizio con la promozione dalla B alla A, poi nella passata stagione il nono posto, stupendo un po’ tutti. Un percorso fantastico.” Poi un pensiero personale sul grande campionato dello scorso anno. “I miei cinque gol sono stati frutto della continuità che ho avuto sia in partita che durante la settimana in allenamento”. Poi qualcosa sulla squadra: “La parte della rosa che è rimasta sta facendo inserire al meglio i nuovi, facendo capire fin da subito quale sia la mentalità del Verona, ma per fare un gran campionato servirà l’aiuto di tutti”. Infine un accenno sul prossimo campionato: “Partire con la Roma, iniziare con una big è positivo, ci farà capire chi siamo fin da subito”.

Foto: Twitter Hellas Verona.