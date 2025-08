Faraoni: “La mia priorità resta la Serie A. Ecco cosa penso di Gasperini”

Davide Faraoni ha dimostrato grande valore durante le sue annate all’Hellas Verona. Nelle ultime stagioni in casacca viola, e di rientro in giallobù, invece, l’esterno italiano ha fatto più fatica, collezionando pochissime presenze in Serie A. Al momento, il nativo di Bracciano si ritrova senza una squadra, alla ricerca della giusta opportunità per la sua carriera. L’ex Inter ha parlato della sua voglia di rivedere il campo ad alti livelli ai microfoni di Sportmediaset: “Mi sento bene. È indubbiamente un’estate un po’ particolare perché non mi è mai successo di non essere in ritiro. Mi sto allenando tutti i giorni con un preparatore e uno staff, per essere pronto nel momento in cui arriverà una chiamata, sperando arrivi presto. Ho ancora tantissima fame e tantissima voglia di mettermi in gioco. Mi piace far parlare il campo e spero di averne la possibilità. Il mio procuratore è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Sono aperto a tutto, ma non nego che la mia priorità resta quella di giocare in Serie A”. Il giocatore ha terminato l’intervista con un commento relativo alla figura di Gian Piero Gasperini: “È stato fondamentale per la mia crescita e per questo nutro tantissima stima nei suoi confronti e nei confronti del suo staff. Non sarà facile in una piazza come Bergamo andare a sostituire Gasperini, ma so per certo che per lui sarà una grande sfida e gli auguro il meglio”.

