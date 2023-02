Faraoni: “A La Spezia è come una finale. Non possiamo sbagliare”

Davide Faraoni, esterno del Verona, ha parlato a L’Arena, analizzando il momento in casa gialloblu.

Queste le sue parole: “Non ci dobbiamo attaccare agli episodi altrimenti si rischia di non essere lucidi. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre recenti prestazioni. Differenza forse di fame e di atteggiamento. Poi è sempre difficile. Ma questo è ko che non deve incrinare niente. Poi, se andiamo così leggeri sui campi non si vince mai. Restiamo sereni, senza tensioni. A La Spezia non possiamo sbagliare, sarà come una finale”.

Foto: sito Verona