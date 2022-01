Faragò si presenta: “Qui sento fiducia e stima che non avevo a Cagliari. La trattativa era conclusa prima che giocassi a Marassi”

Il nuovo centrocampista del Lecce Paolo Faragò ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi salentini: “È un piacere essere qui, sono molto contento di essere arrivato a Lecce. Da quando ho ricevuto la chiamata del direttore e dell’allenatore non ho avuto dubbi. Qui sentivo una fiducia e una stima che non avevo al Cagliari. Non ho pensato minimamente alla categoria, quello che mi interessa è mettermi a disposizione della squadra per dare una mano e aumentare la qualità. Tutti quelli con cui avevo parlato che avevano giocato qui mi avevano parlato di una piazza fantastica, erano stati tutti coccolati. Ho ricevuto solo feedback positivi. La trattativa era praticamente già conclusa prima di scendere in campo a Marassi col Cagliari, ho giocato la partita mettendomi a disposizione del Cagliari perché ero un tesserato dei sardi ed era giusto dare il 100% per quella maglia”.

FOTO: Instagram Faragò