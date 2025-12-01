Faragò: “Ho subito 14 interventi, faticavo a camminare. Oggi produco vino locale”

L’ex Cagliari e Como Paolo Faragò ha raccontato la sua nuova vita dopo il ritiro anticipato al calcio per via dei tanti infortuni. Le sue parole in una intervista a La Gazzetta dello sport: “Faticavo a camminare, era impensabile continuare a giocare. Ho un terreno di 14 ettari. Con la mia azienda produco vino locale, dal Vermentino al Bovale. Negli ultimi anni ho piantato oltre 1400 alberi, di cui 750 ulivi. Mi sveglio alle 4.30, salgo sul trattore e parte la giornata. Adesso la mia vita si divide tra coltivazioni, potatura e raccolto. Ho subito 14 interventi chirurgici. Prendevo farmaci e antidolorifici in continuazione. Non riuscivo neppure a fare una passeggiata, figuriamoci a sostenere gli allenamenti. Dopo ogni operazione restavo almeno un paio di mesi in stampelle. Non c’erano altre soluzioni, dovevo fermarmi”.

foto sito cagliari